Orto Botanico di Bergamo la missione è educare attraverso il paesaggio e le relazioni

L’Orto Botanico di Bergamo ha registrato circa 80.000 visitatori nel 2025, confermandosi come un luogo dedicato alla cultura e all’educazione. Attraverso il suo paesaggio e le sue aree di relazione, l’orto mira a coinvolgere il pubblico in attività di apprendimento e sensibilizzazione ambientale. Si tratta di un spazio che combina natura e comunità, offrendo un punto di incontro tra queste dimensioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Intervista. Con 80mila visitatori nel 2025, l’Orto si conferma uno spazio culturale capace di unire ambiente, comunità e apprendimento. La nostra intervista al direttore Francesco Zonca Nel 2025 l’Orto Botanico ha registrato circa 80mila accessi distribuiti tra le tre sedi – Città Alta, Sala Viscontea e Astino – confermando un ruolo sempre più rilevante nel rapporto con i pubblici. Dal 1° aprile Francesco Zonca ne ha assunto la direzione, in continuità con il lavoro fatto negli anni da Gabriele Rinaldi, consolidando così una visione costruita nel tempo. La conversazione si svolge nel suo studio, nella Torre di Adalberto, in Città Alta, uno...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Orto Botanico di Bergamo, la missione è educare attraverso il paesaggio e le relazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bergamo amplia l’Orto Botanico: ad Astino la prima Tartufaia comunaleÈ stata presentata nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo nella Valle della Biodiversità di Astino la prima Tartufaia della città, un intervento che... Leggi anche: Visita guidata all’Orto botanico e al Museo botanico di Padova Argomenti più discussi: Orto Botanico di Bergamo, la missione è educare attraverso il paesaggio e le relazioni; Risvegli. La festa dei fiori 2026, l'11esima edizione del festival all'Orto Botanico di Padova; Il cuore verde di Bergamo - Orto Botanico Lorenzo Rota - eventi; Era di Maggio, la kermesse dedicata all'ambiente torna all'Orto Botanico di Roma. Qual è il peggior aeroporto in Europa? reddit GAMeC Bergamo (@GAMeCBergamo) / Posts / X x.com