Nella giornata del 7 aprile 2026, le forze dell’ordine hanno sequestrato un’officina meccanica operante senza autorizzazioni in un capannone industriale di Ponsacco. All’interno dell’attività sono stati trovati lavoratori in nero e grandi quantità di rifiuti pericolosi, che non risultano essere stati correttamente smaltiti. La scoperta si inserisce nell’ambito di controlli mirati alla tutela dell’ambiente e alla verifica della regolarità delle attività economiche.

Ponsacco (Pisa), 7 aprile 2026 – Un’ officina meccanica abusiva, completamente sconosciuta al fisco e priva delle necessarie autorizzazioni, è stata scoperta e sequestrata dalla guardia di finanza all’interno di un capannone industriale. L’intervento è stato condotto dai finanzieri del comando provinciale di Pisa, con i militari della compagnia di Pontedera che, al momento dell’accesso, hanno trovato l’attività in pieno svolgimento. All’interno del locale, di oltre 100 metri quadrati, erano in corso lavori di manutenzione e riparazione di veicoli, effettuati da due persone risultate impiegate in nero. I controlli hanno portato al sequestro dell’intera struttura adibita a officina, insieme a numerose attrezzature professionali e centinaia di strumenti da lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sequestrata un’officina meccanica abusiva: lavoratori in nero e ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi

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