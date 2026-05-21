Irregolarità nel calzaturificio | arrestato imprenditore e sospesa l' attività

Durante un controllo finalizzato a contrastare reati ambientali e il lavoro sommerso nella zona della Terra dei Fuochi, sono state riscontrate irregolarità in un calzaturificio di Orta di Atella. Le verifiche hanno portato all’arresto del titolare dell’azienda, mentre le autorità hanno disposto la sospensione dell’attività produttiva. La presenza di irregolarità ha portato a un intervento immediato, con sequestri e provvedimenti nei confronti dell’azienda coinvolta.

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