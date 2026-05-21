Irregolarità nel calzaturificio | arrestato imprenditore e sospesa l' attività
Durante un controllo finalizzato a contrastare reati ambientali e il lavoro sommerso nella zona della Terra dei Fuochi, sono state riscontrate irregolarità in un calzaturificio di Orta di Atella. Le verifiche hanno portato all’arresto del titolare dell’azienda, mentre le autorità hanno disposto la sospensione dell’attività produttiva. La presenza di irregolarità ha portato a un intervento immediato, con sequestri e provvedimenti nei confronti dell’azienda coinvolta.
Irregolarità scoperte in un calzturificio a Orta di Atella. Un controllo mirato nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali e al lavoro sommerso nella Terra dei Fuochi si è trasformato in un intervento che ha portato all’arresto del titolare di un’azienda calzaturiera, alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Irregolarità igienico-sanitarie e lavoratori in nero: sospesa attività ad Aiello del SabatoI Carabinieri della Compagnia di Solofra, unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e a personale dell’ASL e della SIAE di Avellino,...
Blitz interforze in un pub del Catanese: sospesa l’attività per lavoro nero e irregolarità antincendioUn controllo congiunto tra i militari della stazione di San Giovanni La Punta e quelli del nucleo antisofisticazione e sanità e nucleo ispettorato...