Un esperto ha affermato che il liberalismo si è trasformato in una fede che non tollera il dissenso, sollevando questioni sul motivo per cui ha smesso di funzionare come metodo di mediazione tra diverse posizioni. Si discute anche di come la gestione tecnica dei diritti abbia portato a un progressivo svuotamento della politica autentica, lasciando spazio a un dibattito che sembra più formalizzato che effettivamente partecipato. Queste osservazioni pongono l’attenzione sui cambiamenti avvenuti nel modo in cui si affrontano questioni sociali e politiche.

? Domande chiave Perché il liberalismo ha smesso di essere un metodo di mediazione?. Come la gestione tecnica dei diritti ha svuotato la politica vera?. Cosa ha spinto le masse a preferire l'identità alla globalizzazione?. Come può la democrazia sopravvivere al conflitto tra tecnocrazia e populismo?.? In Breve Rivoluzione impolitica degli anni Sessanta sposta i conflitti verso tribunali e tecnocrazie.. Dopo il 1989 il multilateralismo ha alimentato la convinzione di un unico percorso progressista.. Il volume Controrivoluzione è pubblicato dalla casa editrice Marsilio.. Il populismo nasce come reazione diretta all'ordine liberale costruito dopo il 1945. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orsina: il liberalismo è diventato una fede che ignora il dissenso

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