Un esperto analizza come il populismo sia nato come risposta alle difficoltà del liberalismo e come, in alcuni casi, possa rappresentare un’occasione di cambiamento. La riflessione si concentra sul motivo per cui molte persone nel mondo hanno deciso di opporsi agli equilibri tradizionali e alle conquiste della democrazia liberale, evidenziando le motivazioni e le dinamiche di questa ribellione.

Perché una parte della società globale si è ribellata agli assetti liberali e alle conquiste della seconda metà del Novecento? Giovanni Orsina, storico dell’età contemporanea e direttore della School of Government all’Università Luiss Guido Carli di Roma, non gira la testa dall’altra parte e punta a scandagliare le ragioni profonde delle incertezze del presente. E lo fa con Controrivoluzione. Una storia politica del nostro tempo (Marsilio), uno studio sul populismo che, per densità e parresia, fa il paio con il saggio, ormai imprescindibile, sul berlusconismo (2013). Ne abbiamo parlato con lui. Professore Orsina, il termine controrivoluzione viene da molto lontano, dalle considerazioni di De Maistre.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Il populismo è una reazione alla crisi del liberalismo. E può essere un’opportunità». Parla Giovanni Orsina

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