L’Occidente si trova di fronte a un momento di crisi che viene spesso descritto come una crisi del liberalismo. Questa condizione si riflette in diversi settori, coinvolgendo istituzioni, politiche e società. La discussione sul suo stato attuale si concentra sulla percezione di instabilità e cambiamenti profondi che stanno modificando il panorama globale. La situazione attuale viene spesso riassunta con l’espressione di un Occidente in crisi.

Un occidente in crisi: è forse questa l’espressione ricorrente che meglio fotografa la sua condizione. Un mondo e una civiltà che non sanno più in cosa consista la propria unicità. Capita allora a fagiuolo un volume, appena pubblicato da Liberilibri: "Occidente contro Occidente. Elegia prima del suo trionfo". L’autore è Luigi Marco Bassani, ordinario di Storia del pensiero politico presso l’Università Telematica Pegaso, che ha accettato di parlare del tema col Foglio. “La civiltà occidentale è sempre stata caratterizzata dalla libertà: dalla ricerca costante per la maggior libertà umana possibile. Anche se, ovviamente, essa ha convissuto e continua a convivere con un altro elemento, e cioè la tensione verso l’eguaglianza”, spiega il professore, “ma senza libertà l’Occidente è semplicemente impensabile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Alle radici della crisi dell’occidente, che è soprattutto una crisi del liberalismo

Articoli correlati

Crisi del carciofo pugliese: "Una filiera che penalizza soprattutto i piccoli produttori"La crisi del carciofo pugliese non è un fatto isolato, ma il segnale evidente di un sistema agroalimentare che continua a comprimere il valore alla...

Leggi anche: Addio a Robert Hunter, l’ambasciatore Usa che aveva previsto la crisi della Nato. E dove stava andando l’Occidente

Iran, Persian Identity, and the Cultural Narratives Shaping the West

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alle radici della crisi dell'occidente...

Discussioni sull' argomento Alle radici del fenomeno Seixas, con la Francia sulle spalle; Il caos imposto dagli Stati Uniti è una conseguenza della crisi americana; Alle radici del Parco Fluviale, mostra fotografica a Borgo San Dalmazzo; Made in Italy: marchio immune alle crisi. Che cosa emerge dalla ricerca di Havas.

Made in Italy: marchio immune alle crisi. Che cosa emerge dalla ricerca di HavasLa ricerca di Havas fra oltre 4.000 persone in sei Paesi del mondo racconta quali sono i punti forti del made in Italy che resistono a ogni tempesta ... milanofinanza.it

Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la - facebook.com facebook

Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la x.com