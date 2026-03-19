Italia orrore sui binari | morte atroce Treni fermi e maxi-ritardi

Nella mattinata, una tragedia sui binari di una stazione italiana ha causato la morte di una persona, mentre i treni sono rimasti fermi causando maxi-ritardi. L’incidente è avvenuto in pochi secondi, proprio mentre la stazione si riempiva di pendolari con cappotti e caffè in mano. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sulle conseguenze per il traffico ferroviario.

È successo tutto in una manciata di secondi, quando la stazione stava appena iniziando a riempirsi. L’ora dei pendolari, dei cappotti ancora chiusi, dei caffè presi di corsa. E invece, all’improvviso, quel rumore secco e la sensazione gelida che qualcosa di enorme fosse appena accaduto. Chi era lì racconta di uno scatto collettivo, di persone rimaste immobili con lo sguardo fisso verso i binari, di voci spezzate e telefoni in mano. In un attimo la normalità dell’alba si è trasformata in paura. E al centro di tutto, il binario più vicino all’uscita, quello che tutti attraversano con la fretta addosso. Il dramma al binario 1: Ancona si ferma di colpo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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