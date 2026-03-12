Tra i 21 indagati per il corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla ci sono due assessori e due consiglieri del Partito Democratico. Durante la manifestazione, che si è svolta senza che i partecipanti scendessero sui binari, si sono verificati momenti di occupazione ferroviaria al termine del corteo. Le autorità hanno avviato le indagini per i fatti accaduti in quella giornata.

Manifestarono a sostegno della Global Sumud Flotilla e al termine del corteo i binari ferroviari furono occupati. Era il 1 ottobre del 2025 e oggi la procura di Parma ha notificato a 21 persone l’avviso di conclusione delle indagini. Tra gli indagati figurano anche quattro esponenti del Partito democratico: due assessori della giunta comunale e due consigliere. L’indagine, coordinata dal procuratore Alfonso D’Avino, contesta a vario titolo i reati di interruzione di pubblico servizio e blocco ferroviario e stradale. Gli avvisi di fine indagine sono stati notificati agli assessori alla Sicurezza Francesco De Vanna e ai Servizi educativi Caterina Bonetti, oltre che alle consigliere comunali Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Anche senza scendere sui binari incoraggiarono l'occupazione", tra i 21 indagati per corteo a sostegno della Flotilla due assessori e due consiglieri Pd

Oggi sarò a FIRENZE, insieme ad Arturo Scotto, autore di "Flotilla", con cui ho condiviso - e continuo a farlo - il sogno di uno Stato palestinese libero da ogni pulizia etnica. E con cui ho condiviso anche il letto per 28 giorni durante la Global Sumud Flotilla. Ci v - facebook.com facebook

