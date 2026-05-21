Orrore in Florida | la polizia scopre resti umani di un uomo sepolti in un giardino arrestato il figlio

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Florida, le forze dell'ordine hanno rinvenuto i resti di un uomo sepolti in un giardino, in seguito alla scomparsa di un 43enne. È stato arrestato il figlio della vittima, che viene accusato di aver nascosto il corpo. La polizia ha condotto un’indagine approfondita, che ha portato al ritrovamento del cadavere. La scoperta è avvenuta nell’ambito delle verifiche sulla scomparsa dell’uomo, che non dava più notizie da diverso tempo.

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Dopo la scomparsa del 43enne Andres Bahamon-Prada, la polizia ha trovato il suo cadavere nascosto in giardino. Arrestato il figlio 25enne, incastrato da tracce di sangue e foto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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