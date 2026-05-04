Resti umani nello stomaco di un coccodrillo in Sudafrica forse è uomo scomparso | Ritrovate anche sei scarpe spaiate

Resti umani sono stati trovati nello stomaco di un coccodrillo lungo 4,5 metri abbattuto nel Crocodile River, vicino a Komatipoort, nella provincia del Mpumalanga. Accanto ai resti sono state rinvenute anche sei scarpe spaiate. La scoperta ha portato le autorità a sospettare che possano appartenere a una persona scomparsa, anche se non sono stati ancora confermati i dettagli sull’identità. Le indagini sono in corso per chiarire la provenienza dei resti.

Resti umani sono stati rinvenuti nello stomaco di un coccodrillo di 4,5 metri abbattuto nel Crocodile River, nei pressi di Komatipoort, nella provincia del Mpumalanga in Sudafrica. La polizia ritiene che il rettile possa svelare il mistero della scomparsa di Gabriel Batista, 59 anni e proprietario di un lodge nelle vicinanze. Durante l’autopsia dell’animale sono stati recuperati resti umani, hanno riferito fonti investigative. Il coccodrillo, che pesava 500 kg., è stato abbattuto sabato pomeriggio. Le ricerche di Batista erano iniziate il 27 aprile, quando il suo veicolo, un Ford Ranger, era rimasto bloccato dalle acque in piena sul ponte a basso livello di Komatipoort.🔗 Leggi su Feedpress.me

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