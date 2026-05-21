L'astrologo Branko ha pubblicato le previsioni per il fine settimana del 23 e 24 maggio, indicando che i nati sotto il segno dei Pesci potranno vivere due giorni caratterizzati da un clima positivo e di buona fortuna. Le previsioni si concentrano su un periodo di energia favorevole e di momenti propizi, senza indicazioni di eventi particolarmente negativi o complicazioni. La lettura delle stelle suggerisce un fine settimana di tranquillità e di opportunità per i Pesci.

Secondo l’oroscopo di Branko del weekend 23 e 24 maggio, i nati sotto il segno del Cancro vivranno un weekend emotivo, in cui dovranno fidarsi dell'intuito nei rapporti personali ma agire con cautela nel lavoro. I nativi del Leone saranno determinati e otterranno ottimi risultati professionali con il dovuto impegno, mentre in amore vivranno momenti di grande passione e incontri memorabili. Infine, i Pesci attraverseranno un periodo di grande energia e creatività utili a pianificare la svolta lavorativa, accompagnati da un fine settimana decisamente caldo e fortunato anche per i sentimenti. Ariete – Secondo l'oroscopo di Branko, ti attende un weekend carico di energia e decisionismo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Branko del weekend 23 e 24 maggio: fine settimana caldo e fortunato per i Pesci

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