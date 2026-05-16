L’oroscopo di Branko del weekend 16 e 17 maggio | Gemelli fine settimana da funamboli

Da ilsipontino.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’oroscopo di Branko per il weekend del 16 e 17 maggio si concentra sui segni zodiacali, con particolare attenzione ai Gemelli. Secondo l’astrologo, questo periodo potrebbe richiedere attenzione e equilibrio, specialmente per chi appartiene a questo segno. Non vengono segnalati eventi specifici o conseguenze, ma si sottolinea che il fine settimana potrebbe risultare complicato per alcuni. L’articolo fornisce previsioni generali senza entrare nel dettaglio di situazioni personali o di altre componenti astrologiche.

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Secondo l’oroscopo di Branko del weekend 16 e 17 maggio, i Gemelli devono sfruttare immaginazione e dialettica senza peccare di superbia, ma unendo i fatti alle parole e dando spazio ai sentimenti. I nati sotto il segno dello Scorpione non devono lasciarsi scoraggiare dalle ostilità di Marte, poiché possono contare su una Luna favorevole e sulla propria determinazione per superare i blocchi. I nativi del Capricorno, infine, continuano a vivere un periodo d'oro e di relax, ideale per pianificare viaggi futuri con la mente e per lasciarsi andare alla passione in amore. Ariete – Secondo l'oroscopo di Branko, potresti avvertire qualche piccolo scossone tra le mura domestiche, ma non lasciarti scoraggiare: sono solo nuvole passeggere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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