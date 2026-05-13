Quattro persone sono state coinvolte in un episodio di rapina ai danni di un minorenne avvenuto in un sottopasso ferroviario. Due di loro facevano da palo all’ingresso, mentre gli altri due hanno minacciato la vittima con una bottiglia di vetro per svaligiarla. La polizia ha identificato e denunciato i sospetti, che ora sono in attesa di ulteriori provvedimenti.

Mentre in due facevano da palo all’ingresso del sottopasso ferroviario, altri due rapinavano un minorenne minacciandolo con una bottiglia di vetro. Bottino: un berretto e un giubbotto griffati oltre a poco più di 32 euro. Una rapina, quella commessa il 24 gennaio scorso, che in chiusura d’indagine ha restituito quattro nomi. Son quelli di un 19enne di origine tunisina (è difeso dall’avvocato Giovanna La Mela); di un 20enne anche lui di origine tunisina (avvocato Andrea Maestri); di un 35enne di origine nigeriana residente ad Alfonsine (avvocato Eleonora Sgrò) e di un 27enne originario del Camerun e domiciliato ad Alfonsine (avvocato Davide Baiocchi).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina a minorenne: in quattro nei guai

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