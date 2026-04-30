Aversa comportamenti molesti nei negozi | nei guai cittadino straniero

A Aversa, un cittadino straniero è stato coinvolto in comportamenti molesti nei negozi del centro. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli, svolgendo servizi straordinari di verifica nel territorio. Le operazioni si sono concentrate sulle zone più frequentate, con l’obiettivo di contrastare l’immigrazione irregolare e garantire la sicurezza degli ambienti commerciali. Nessun dettaglio sulle identità delle persone coinvolte è stato reso noto.

Nella mattinata di oggi, gli agenti del Commissariato di Aversa, impegnati in un servizio nei luoghi pubblici, hanno sottoposto a controllo un cittadino straniero già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia. L’uomo si era reso protagonista, in più occasioni, di comportamenti molesti nei confronti dei clienti di alcuni esercizi commerciali. Dopo gli accertamenti sul posto, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per le procedure di identificazione e successivamente affidato all’Ufficio Immigrazione per verificare la sua posizione sul territorio nazionale. Al termine delle verifiche, il Prefetto di Caserta ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di espulsione amministrativa, con trasferimento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, comportamenti molesti nei negozi: nei guai cittadino straniero Notizie correlate Leggi anche: Razzie nei negozi. Ventenne nei guai Leggi anche: Prende a pugni sconosciuto: straniero nei guai