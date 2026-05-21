A vent’anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, la Fondazione Einaudi ricorda la giornalista e scrittrice. La sua figura suscita opinioni contrastanti: alcuni ne apprezzano i libri, tradotti in molte lingue e con oltre venti milioni di copie vendute, mentre altri non riescono a tollerarne la presenza. La sua influenza nel mondo dell’editoria e del giornalismo resta oggetto di discussione, con un’attenzione che si protrae negli anni.

Come tutte le personalità di forte carattere, c’è chi la odia e chi la ama. Chi ha divorato i suoi libri che hanno venduto oltre 20 milioni di copie e sono stati tradotti in 25 lingue e chi non riesce nemmeno a guardarne la copertina. Venti anni fa ci lasciava Oriana Fallaci: giornalista, inviata di guerra e scrittrice di successo, ma soprattutto donna libera. Dopo l’11 settembre Fallaci scrisse sul Corriere della Sera il celebre La rabbia e l’orgoglio con cui puntò il dito contro un processo di decadenza, a suo dire, in atto nella civiltà occidentale. Giovedì in Senato è andato in scena il primo di una serie di incontri che la Fondazione Einaudi promuove per ricordare la giornalista. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa. Il ricordo della Fondazione Einaudi

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