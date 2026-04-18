Durante il Remigration Summit a Milano, il leader del partito olandese PVV ha dedicato il suo intervento alla giornalista e scrittrice italiana, citandola come una voce “profetica” riguardo all’immigrazione e all’identità europea. L’oratore ha affermato che Fallaci aveva compreso molte cose già venticinque anni fa, sottolineando il suo ruolo come figura che aveva anticipato sviluppi successivi su questi temi.

Secondo Wilders, la scrittrice italiana aveva già previsto, oltre venticinque anni fa, le trasformazioni che oggi — a suo dire — sarebbero sotto gli occhi di tutti. Citando il suo libro La rabbia e l'orgoglio, ha rilanciato il messaggio attribuito alla Fallaci: «Svegliatevi, gente». Nel discorso, il leader olandese ha legato immigrazione, islamismo e crisi dell’Europa, parlando di una «migrazione di massa» che avrebbe cambiato profondamente le città europee. Tra gli esempi citati anche Milano, descritta come simbolo di un mutamento segnato — nella sua ricostruzione — da insicurezza e perdita di identità. Uno dei passaggi più duri è stato rivolto agli immigrati irregolari: «Vi manderemo via, dovete andarvene», ha affermato, delineando una posizione fortemente restrittiva.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Wilders omaggia Oriana Fallaci: «Aveva capito tutto venticinque anni fa»

Notizie correlate

Leggi anche: Piazza intitolata a Oriana Fallaci: "Ha saputo vedere lontano"

Oriana Fallaci e la NASA: l’anima umana dietro la corsa allo spazioNel 1964, la giornalista Oriana si recò a Cape Kennedy e successivamente a Houston per documentare la corsa allo spazio attraverso un confronto...

Approfondimenti e contenuti

De Ficchy e Lombardi protagonisti del Premio Le Voci della Libertà. L'omaggio a FallaciGrande successo per la cerimonia di premiazione de Le Voci della Libertà – Omaggio ad Oriana Fallaci, che si è tenuta nella prestigiosa Sala Altiero Spinelli della Regione Lazio e che è stata ... iltempo.it

Su Oriana una damnatio memoriae. Miriam Leone racconta la vera Miss FallaciRoma, 22 ottobre 2024 – Non la corrispondente di guerra, l’intervistatrice implacabile dei leader mondiali, la voce delle invettive de La rabbia e l’orgoglio post 11 settembre, ma l’Oriana Fallaci ... quotidiano.net