Organico delle scuole | Perdiamo 20 collaboratori segreterie in crisi

Da modenatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le scuole italiane affrontano una riduzione di circa 20 collaboratori, causando difficoltà nelle segreterie scolastiche. La diminuzione del personale Ata viene considerata critica, e si evidenzia come la riduzione delle risorse incida sulla gestione quotidiana degli istituti. La richiesta rivolta al Ministero dell’Istruzione è di aumentare il numero di collaboratori di circa 700 unità per sostenere le attività amministrative e di supporto. La situazione attuale mette sotto pressione le strutture scolastiche, che rischiano di non poter garantire servizi adeguati agli studenti e al personale.

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"Abbiamo una domanda per il Ministero dell’Istruzione: continuando a tagliare collaboratori scolastici, continuando ad usare la forbice contro gli Ata invece del pallottoliere degli investimenti, quanto a lungo pensate che possano reggere le nostre scuole? Ci servirebbero 700 persone in più e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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