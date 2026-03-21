La Newsletter di Gestire la scuola | ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti collaboratori del DS DSGA e segreterie

Ogni mattina alle 8:30, nella casella di posta elettronica arrivano le notizie di “Gestire la scuola” dedicate a dirigenti, collaboratori del dirigente scolastico, DSGA e segreterie. La newsletter viene inviata dal lunedì al venerdì, con possibili edizioni straordinarie anche di sabato e domenica. Gli aggiornamenti sono utili per rimanere informati sugli aspetti amministrativi e organizzativi delle scuole.

Dal lunedì al venerdì (possibili edizioni straordinarie il sabato e la domenica), ricevi nella tua casella di posta elettronica gli aggiornamenti quotidiani. Direttamente nella tua e-mail alle 8,30 del mattino: notizie tecniche, scadenze, guide normative, circolari e documenti, video e webinar, gratuiti e per gli abbonati alla nostra rivista “Gestire la scuola“. Iscriviti – Guarda un. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti e contenuti su La Newsletter di Gestire la scuola ore... Discussioni sull' argomento Newsletter n. 5 del 19 marzo 2026; Nasce Il punto con Tendenze , la nostra nuova newsletter su LinkedIn; Contratto di soggiorno: indicazioni su firma digitale e procedura - EC News - Area lavoro; Diritto di accesso, ora è più difficile rifiutare (ma attenti agli abusi). Nella #newsletter di questa settimana vi racconto un episodio che ho vissuto e che mi ha portato a riflettere sul nostro rapporto col cibo. Anche con quello che definiamo #mangiarsano . Ecco cosa troverete se avrete piacere di leggerla: 1. Il ciclo che ness facebook Nel nuovo numero di #AmbienteInforma, la newsletter di #Snpa, parliamo di: Consultazione pubblica su linee guida monitoraggio ambientale per la Via @ISPRA_Press #19marzo giornata dei #pollini con @arpatoscana #balneazione e tanto altro anc x.com