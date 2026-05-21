Ore 14 Sera su Rai 2 | Garlasco e Modena documenti inediti e nuovi indizi

Alle 14 su Rai 2, la trasmissione Ore 14 Sera condotta da Milo Infante si concentra sui casi di Garlasco e Modena. La puntata presenta documenti inediti e nuovi indizi che potrebbero portare a una revisione di alcune fasi delle indagini. Si tratta di elementi che non erano stati resi noti in precedenza e che potrebbero influenzare l’andamento delle vicende giudiziarie legate a queste due vicende di cronaca. La trasmissione si propone di approfondire le ultime novità emerse.

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Nuova puntata di Ore 14 Sera su Rai 2 con Milo Infante: al centro i casi Garlasco e Modena con documenti inediti e nuovi indizi che potrebbero riaprire scenari ancora irrisolti nelle due vicende di cronaca. Nuovo appuntamento con la cronaca e l'attualità guidate da Milo Infante. Stasera, giovedì 21 maggio alle 21.20 su Rai 2, va in onda una nuova puntata speciale di Ore 14 Sera. Il talk-show, ormai punto di riferimento per l'approfondimento giornalistico, metterà al centro del dibattito interviste esclusive, documenti mai visti e i casi di cronaca più complessi degli ultimi tempi. Accanto al conduttore ci sarà un parterre di ospiti di altissimo livello, tra cui la direttrice de LaPresse Alessia Lautone, Monica Leofreddi, Francesco Borgonovo (vicedirettore de La Verità), l'avvocato Saverio Macrì e la psichiatra Sarah Viola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ore 14 Sera su Rai 2: Garlasco e Modena, documenti inediti e nuovi indizi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ore 14 Sera stasera su Rai 2: caso Garlasco, intercettazioni e nuove ombre su SempioStasera su Rai 2 lo speciale di "Ore 14 Sera" torna sul caso Garlasco con nuovi sviluppi investigativi: al centro intercettazioni, analisi della... Ore 14 Sera su Rai 2: nuove prove su Sempio e svolta sul caso GarlascoNuovi sviluppi sul delitto di Chiara Poggi al centro della puntata di Ore 14 Sera: focus sulle analisi del DNA, sul foglietto anonimo ritrovato e... Ascolti tv Ore 14 sera, Infante ruba lo scettro a Nuzzi: ecco che cosa potrebbe succedere nella prossima stagione ift.tt/P3JetKM x.com Ore 14 Sera: anticipazioni sulla puntata con documenti inediti sul caso Garlasco e nuovi dettagli sui capelli nel lavandino di casa PoggiOre 14 Sera torna venerdì sera alle 21.20 su Rai 2. Nel programma condotto da Milo Infante, tra gli argomenti oggetto di approfondimento con interviste esclusive, la vicenda di Modena, ... ilmattino.it Ore 14 Sera, ancora misteri a Garlasco: la verità sui capelli neri nel lavandino di casa PoggiIn puntata anche gli aggiornamenti su Pamela Genini, la Famiglia nel bosco e il 'gia... Questa sera, giovedì 9 aprile, Milo Infante torna anche sul caso Paganelli e sulla ... libero.it