Ore 14 Sera su Rai 2 | nuove prove su Sempio e svolta sul caso Garlasco

Alle 14 di questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Ore 14 Sera dedicata al caso di Chiara Poggi. La trasmissione approfondisce le analisi del DNA e il foglietto anonimo trovato sulla scena del delitto. Durante la diretta si è registrato un confronto tra gli esperti Brindani e Garofano, mentre si cercano ulteriori chiarimenti sulle prove raccolte. La puntata si concentra sugli ultimi sviluppi nelle indagini e sui possibili risvolti processuali.

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Nuovi sviluppi sul delitto di Chiara Poggi al centro della puntata di Ore 14 Sera: focus sulle analisi del DNA, sul foglietto anonimo ritrovato e sullo scontro in studio tra Brindani e Garofano. Nuovo cambio di programmazione per il prime time di Rai 2. Anche questa settimana, l'appuntamento con Ore 14 Sera slitta eccezionalmente al venerdì in prima serata ore 21:20. Il talk show d'approfondimento condotto da Milo Infante ha ceduto infatti il suo consueto spazio del giovedì per lasciare campo libero alla trasmissione della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest, andata in onda ieri sera sulla seconda rete Rai. Il... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ore 14 Sera su Rai 2: nuove prove su Sempio e svolta sul caso Garlasco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Delitto Garlasco, le intercettazioni su Sempio - 1mattina News 07/05/2026 Sullo stesso argomento Ore 14 Sera stasera su Rai 2: caso Garlasco, intercettazioni e nuove ombre su SempioStasera su Rai 2 lo speciale di "Ore 14 Sera" torna sul caso Garlasco con nuovi sviluppi investigativi: al centro intercettazioni, analisi della... Ore 14 Sera stasera su Rai 2: Delitto di Garlasco, Sempio convocato e nuova svoltaDal delitto di Garlasco al giallo della ricina: questa sera Milo Infante affronta i principali casi di cronaca con un focus sulle notizie emerse in... Torna stasera su Rai2 in prima serata, eccezionalmente di venerdì #ore14sera Speciale Garlasco: saranno resi pubblici alcuni documenti esclusivi per dimostrare come le indagini sul delitto di Chiara Poggi nel 2007 siano andate nell’unica direzione di colpir x.com Ore 14 Sera, speciale Garlasco: faccia a faccia tra Umberto Brindani e Luciano GarofanoNella nuova puntata di Ore 14 Sera, in onda eccezionalmente di venerdì, Milo Infante dedicherà tutta la sua attenzione al Delitto di Garlasco. libero.it Ore 14 di Sera, perché salta la puntata di giovedì 14 maggio: quando torna Milo InfanteLa seconda semifinale dell’Eurovision 2026 cambia i piani di Rai 2: stasera 14 maggio salta l’appuntamento del giovedì con Milo Infante. Ecco quando torna in onda. libero.it