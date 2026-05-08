Stasera su Rai 2 lo speciale di "Ore 14 Sera" torna sul caso Garlasco con nuovi sviluppi investigativi: al centro intercettazioni, analisi della Procura e la posizione sempre più delicata di Andrea Sempio. Stasera, venerdì 8 maggio 2026, Milo Infante torna in prima serata su Rai 2 con uno speciale di Ore 14 Sera interamente dedicato alla svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. Al centro del dibattito, i clamorosi sviluppi che vedono Andrea Sempio come unico indagato per omicidio volontario aggravato. Le novità dell'inchiesta: Intercettazioni e Video La Procura di Pavia ha recentemente svelato carte pesantissime. Il punto di svolta è rappresentato da una serie di intercettazioni ambientali catturate all'interno dell'auto di Sempio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ore 14 Sera stasera su Rai 2: caso Garlasco, intercettazioni e nuove ombre su Sempio

Corruzione sul caso Garlasco: ascoltato l'ex carabiniere Sapone - Ore 14 del 17/11/2025

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