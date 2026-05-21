Ordine dei commercialisti | approvato il bilancio consuntivo all’unanimità

L’assemblea dell’Ordine dei commercialisti ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo del 2025 con una partecipazione numerosa. Durante l’incontro sono stati presentati anche i membri della nuova squadra incaricata di guidare l’Ordine nei prossimi anni. La riunione ha visto la presenza di molti iscritti e ha confermato il supporto unanime alle decisioni prese. L’approvazione del bilancio e la nomina dei nuovi responsabili sono stati i principali momenti della seduta.

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Una partecipazione ampia, il via libera unanime al bilancio consuntivo 2025 e la presentazione della nuova squadra chiamata a guidare l’Ordine nei prossimi anni. Si è svolta martedì 19, nella sala del Circolo dei Negozianti di Palazzo Roverella, l’assemblea dell’Ordine dei commercialisti e degli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il RECAP di aprile dei Commercialisti di Napoli Nord: formazione e nuove sinergie per la professione Sullo stesso argomento Commercialisti aretini, approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025Arezzo, 13 maggio 2026 – Commercialisti aretini, approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025. Il bilancio consuntivo della Fondazione approvato all’unanimitàIl Consiglio Generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, organo d’indirizzo dell’ente di via Sant’Eufemia, ha approvato ieri sera all’unanimità... Napoli, commercialisti: Dialogo costante su bilanci e sanzioni. Chiesto un parere al MimitNoi svolgiamo un ruolo di tramite istituzionale, mentre il soggetto attuatore resta il Ministero, al quale spetta l’indirizzo normativo. La Camera di Commercio applica le ... ilmattino.it Bilancio consuntivo per l’ordine dei commercialisti: conti in crescita e attività in espansioneAd aprire i lavori è stato il presidente Marco Marchi, che ha illustrato agli iscritti l’attività svolta nel 2025 ... luccaindiretta.it