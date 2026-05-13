Commercialisti aretini approvato all' unanimità il bilancio consuntivo 2025

Nella giornata del 13 maggio 2026, i commercialisti di Arezzo hanno approvato all’unanimità il bilancio consuntivo relativo all’anno 2025. La riunione si è svolta presso la sede dell’ordine professionale, con la partecipazione di tutti i membri. Dopo una discussione, il documento è stato approvato senza voti contrari o astensioni. La decisione riguarda le attività svolte e le risorse utilizzate nel corso dell’anno passato.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – Commercialisti aretini, approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025. Vilucchi: "Sinergia con gli altri ordini territoriali per essere più forti e coesi". Nel corso dell'assemblea ordinaria è stata anche confermata l'indizione della borsa di studio intitolata a Luigi Vignaroli. Il 7 maggio si è svolta l’assemblea ordinaria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Arezzo, convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2025. Si è trattato della prima assemblea condotta dal consiglio insediatosi a seguito delle elezioni del gennaio 2026. Nel corso...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commercialisti aretini, approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il bilancio consuntivo della Fondazione approvato all’unanimitàIl Consiglio Generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, organo d’indirizzo dell’ente di via Sant’Eufemia, ha approvato ieri sera all’unanimità... A Gragnano approvato il bilancio consuntivo 2025«Il consuntivo 2025 del Comune di Gragnano presenta risultanze senz’altro apprezzabili e si caratterizza con un risultato di amministrazione sempre...