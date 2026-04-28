Il bilancio consuntivo della Fondazione approvato all’unanimità

Il Consiglio Generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano ha approvato ieri sera, all’unanimità, il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2025. La riunione si è svolta nella sede dell’ente di via Sant’Eufemia, con tutti i membri presenti e favorevoli alla decisione. La deliberazione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato diffuso dopo la seduta.

Il Consiglio Generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, organo d’indirizzo dell’ente di via Sant’Eufemia, ha approvato ieri sera all’unanimità il bilancio d’esercizio 2025. Ammontano a quasi 9,5 milioni di euro le risorse che l’ente ha messo a disposizione dei territori di Piacenza e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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