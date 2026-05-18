Ordine degli ingegneri di Caserta Felicità trionfa alle elezioni TUTTI I VOTI DEI CANDIDATI
Si è appena conclusa la votazione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta, relativa al quadriennio 2026-2030. La tornata ha visto la partecipazione dei candidati, e si sono resi noti i risultati delle preferenze espresse dai membri iscritti. Con questa elezione, si conclude il mandato del presidente uscente, che non si è ricandidato per il prossimo triennio. Tutti i voti assegnati ai candidati sono stati ufficialmente comunicati e registrati.
Si è conclusa la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta per il quadriennio 2026-2030, che ha segnato la fine del doppio mandato del presidente uscente Carlo Raucci, non più ricandidabile.Le elezioni hanno visto l’affermazione netta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Ordine degli Ingegneri di Caserta: “Nuovi Orizzonti” domina il voto con 8 consiglieriTempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa oggi la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di...
Caserta, elezioni provinciali: Centro Destra trionfa con 29.747 votiIl voto per il rinnovo del consiglio provinciale di Caserta si è svolto domenica 1 marzo, con un’ampia partecipazione degli elettori.
#VENEZIA Alla Scuola Grande di San Rocco per la celebrazione dei 100 anni dell’Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia! Un secolo di storia che racconta la nostra città attraverso le sue trasformazioni: dalle grandi opere del Novecento x.com
L'Ordine degli Ingegneri di Cosenza sceglie la competenza di Montalto Uffugo: Gigi Catanzaro è il nuovo Presidente. L'orgoglio della Maggioranza e del Sindaco Faragalli. LEGGI L'ARTICOLO, LINK NEI COMMENTI facebook
INGEGNERI - Nuovi Orizzonti domina il voto con 8 consiglieri, Vittorio Felicità verso la presidenza15:37:58 CASERTA. Si è conclusa oggi la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta per il quadriennio 2026-2030, che nei precedenti quattro ... casertafocus.net
INGEGNERIA CIVILE VS MECCANICA (studente di ingegneria civile del 2° anno) reddit
Conclusa la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di CasertaSi è conclusa oggi la tornata elettorale per il rinnovo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta per il quadriennio 2026-2030. casertaweb.com