Ordine degli ingegneri di Caserta Felicità trionfa alle elezioni TUTTI I VOTI DEI CANDIDATI

Da casertanews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è appena conclusa la votazione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta, relativa al quadriennio 2026-2030. La tornata ha visto la partecipazione dei candidati, e si sono resi noti i risultati delle preferenze espresse dai membri iscritti. Con questa elezione, si conclude il mandato del presidente uscente, che non si è ricandidato per il prossimo triennio. Tutti i voti assegnati ai candidati sono stati ufficialmente comunicati e registrati.

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Si è conclusa la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta per il quadriennio 2026-2030, che ha segnato la fine del doppio mandato del presidente uscente Carlo Raucci, non più ricandidabile.Le elezioni hanno visto l’affermazione netta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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