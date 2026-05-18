Ordine degli ingegneri di Caserta Felicità trionfa alle elezioni TUTTI I VOTI DEI CANDIDATI

Si è appena conclusa la votazione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta, relativa al quadriennio 2026-2030. La tornata ha visto la partecipazione dei candidati, e si sono resi noti i risultati delle preferenze espresse dai membri iscritti. Con questa elezione, si conclude il mandato del presidente uscente, che non si è ricandidato per il prossimo triennio. Tutti i voti assegnati ai candidati sono stati ufficialmente comunicati e registrati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui