Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | assolo di Alec Segaert a Novi Ligure Zambanini il migliore degli italiani

Nella dodicesima tappa del Giro d’Italia, lunga 175 chilometri tra Imperia e Novi Ligure, è stato Alec Segaert a tagliare per primo il traguardo grazie a un attacco decisivo a circa tre chilometri dalla fine. L’atleta della Bahrain-Victorious ha lanciato un contrattacco rapido che gli ha permesso di distanziare gli inseguitori e portarsi a casa la vittoria. Tra gli italiani, il miglior piazzamento è stato di Zambanini, che si è classificato tra i primi.

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Alec Segaert della Bahrain-Victorious, grazie ad un contropiede micidiale lanciato a poco più di tre chilometri, si aggiudica la dodicesima tappa del Giro d’Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri. La giornata diventa trionfale con l’abbuono di sei secondi conquistato dalla Maglia Rosa Afonso Eulalio al chilometro Red Bull. Completano il podio di giornata il belga Toon Aerts della Lotto Intermarché, vincitore della volata del gruppo davanti all’uruguaiano Guillermo Thomas Silva della XDS Astana Team, vincitore della seconda tappa in Bulgaria. In Top 5 anche il britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team e il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: assolo di Alec Segaert a Novi Ligure. Zambanini il migliore degli italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lattacco DECISIVO di Tadej POGACAR sul Kwaremont ai danni di Van der Poel Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026: Segaert, un finisseur a Novi LigureIl belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha vinto la dodicesima tappa del 109° Giro d’Italia percorrendo i 175 chilometri da Imperia, in Liguria, a... Giro d’Italia, Segaert vince a Novi Ligure. Eulalio resta in maglia rosaAlec Segaert della Bahrain Victorious ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia , la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri. Su #Rai2 Il Giro d’Italia all’arrivo registra il 12,4% di share con 967 mila spettatori. #AscoltiTv x.com Dopo aver guardato il Giro d'Italia per tutta la settimana, dovevo proprio costruire un paese di montagna italiano... reddit Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: assolo di Alec Segaert a Novi Ligure. Zambanini il migliore degli italianiAlec Segaert della Bahrain-Victorious, grazie ad un contropiede micidiale lanciato a poco più di tre chilometri, si aggiudica la dodicesima tappa del Giro ... oasport.it Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Narvaez cala il tris in volata a Chiavari. Ulissi sul podioTutti aspettavano la fuga e la fuga è arrivata al traguardo. Il successo sorride, ancora una volta, ad uno dei protagonisti della prima fase della gara, ... oasport.it