Giro d’Italia Segaert vince a Novi Ligure Eulalio resta in maglia rosa

Alec Segaert, ciclista della Bahrain Victorious, si è aggiudicato la dodicesima tappa del Giro d’Italia, una frazione di 175 chilometri tra Imperia e Novi Ligure. La corsa si è conclusa con la vittoria di Segaert, mentre l’attuale maglia rosa, indossata da Eulalio, è rimasta invariata. La tappa si è svolta senza variazioni sulla classifica generale, e i corridori hanno affrontato un percorso pianeggiante con alcune leggere variazioni altimetriche.

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Alec Segaert della Bahrain Victorious ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri. Il corridore belga ha piazzato l’attacco decisivo a circa tre chilometri dal traguardo, riuscendo a precedere il gruppo e a conquistare il successo di tappa. Volata del gruppo ad Aerts Alle spalle di Segaert, il gruppo è stato regolato in volata da un altro belga, Toon Aerts, che ha preceduto gli altri velocisti all’arrivo di Novi Ligure. Eulalio conserva la maglia rosa Non cambia invece la classifica generale. La maglia rosa resta infatti sulle spalle di Afonso Eulalio, anche lui portacolori della Bahrain Victorious. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giro d’Italia, Segaert vince a Novi Ligure. Eulalio resta in maglia rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stoccata di SEGAERT nella città dei CAMPIONISSIMI, velocisti beffati | Ciclismo 360 Sullo stesso argomento Giro d’Italia, Segaert vince dodicesima tappa: Eulalio resta maglia rosa(Adnkronos) – Alec Segaert vince la dodicesima tappa del Giro d'Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 km oggi, giovedì 21 maggio. Giro d’Italia 2026, Vingegaard vince al Blockhaus. Eulalio resta maglia rosaJonas Vingegaard conquista la settima tappa del Giro d’Italia 2026 sul Blockhaus. Le immagini del finale della tappa del #Giro arrivata a Novi Ligure e conclusasi con il successo di Alec Segaert. #GirodItalia dlvr.it/TSfbBv x.com Giro d'Italia, Segaert fulmina il gruppo a Novi Ligure: scatto da lontano e capolavoro in solitaria. Eulalio resta in rosaQuando il gruppo aveva ormai apparecchiato la tavola per una volata ristretta, Alec Segaert ha fatto saltare il copione. A tre chilometri dal traguardo di Novi Ligure, nel momento in cui ... ilmattino.it Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Imperia-Novi Ligure: Segaert vince e beffa tutti, Eulalio sempre in Maglia RosaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17 ... fanpage.it