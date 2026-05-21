Giro d’Italia 2026 | Segaert un finisseur a Novi Ligure
Il belga Alec Segaert, in forza alla squadra Bahrain Victorious, ha conquistato la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026. La tappa si è svolta su un percorso di 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure, in Piemonte. Segaert ha completato il tratto in 3 ore, 53 minuti, con una media di circa 45 kmh. La vittoria si è decisa nel finale, con Segaert che ha battuto altri ciclisti in volata. La gara si è conclusa nel pomeriggio di oggi, con numerosi spettatori lungo il percorso.
Il belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha vinto la dodicesima tappa del 109° Giro d’Italia percorrendo i 175 chilometri da Imperia, in Liguria, a Novi Ligure, in Piemonte, in 3h53’00” alla media di 45.064 kmh. Il 23enne fiammingo si è imposto grazie a un’azione perentoria che ha sorpreso il gruppo a 3.000 metri dal traguardo. Al secondo posto, distanziato di tre secondi, si è piazzato un altro belga, Toon Aerts (Lotto Intermarché), che ha preceduto l’ex maglia rosa, l’uruguaiano Guillaume Thomas Silva (XDS Astana Team). Piccoli movimenti in classifica generale con il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) che ha consolidato la maglia rosa portando a 33? il suo margine sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e a 2’03” quello sull’olandese Thymen Arensman (Netcompany Ineos). 🔗 Leggi su Tpi.it
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