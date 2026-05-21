Giro d’Italia 2026 | Segaert un finisseur a Novi Ligure

Il belga Alec Segaert, in forza alla squadra Bahrain Victorious, ha conquistato la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026. La tappa si è svolta su un percorso di 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure, in Piemonte. Segaert ha completato il tratto in 3 ore, 53 minuti, con una media di circa 45 kmh. La vittoria si è decisa nel finale, con Segaert che ha battuto altri ciclisti in volata. La gara si è conclusa nel pomeriggio di oggi, con numerosi spettatori lungo il percorso.

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