OraSì adesso è vietato sbagliare Ravenna vuole vedere dei Leoni

Alle 20.30, al PalaCosta di Ravenna, si gioca il primo match del secondo turno playout tra OraSì e la squadra di Fidenza. La partita deciderà quale delle due squadre continuerà a sperare nella salvezza e quale dovrà affrontare la retrocessione in Serie B Interregionale. Da questo momento, ogni errore sarà decisivo e non sarà possibile permettersi distrazioni. L’incontro rappresenta una sfida importante per entrambe le formazioni coinvolte.

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E da oggi sarà veramente vietato sbagliare. Alle 20.30, al PalaCosta, l’ OraSì ospiterà la giovanissima Foppiani Fidenza nel primo atto del secondo turno playout che condannerà la perdente alla retrocessione in B Interregionale. L’iniziativa della dirigenza di far entrare gratuitamente i tifosi giallorossi (gli abbonati dovranno convertire il biglietto alla cassa o tramite messaggio Whatsapp) sarà fondamentale per creare il clima giusto per trovare quella vittoria che manca dal 4 aprile e addirittura un successo in trasferta non c’è mai stato nel 2026. Per caricare i giocatori, una ventina di tifosi dei ‘Leoni Bizantini’ sono andati all’allenamento dando un grande segnale di sostegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - OraSì, adesso è vietato sbagliare. Ravenna vuole vedere dei Leoni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Empoli Destino rebus: vietato sbagliaredi Damiano Nifosì EMPOLI Una sconfitta forse preventivata, quella di Venezia, arrivata contro la prima della classe e, con ogni probabilità, la... Volley, vietato sbagliare per la Rossopomodoro a CrotonePalermitani in Calabria per tornare alla vittoria in un delicato scontro-salvezza.