Empoli si prepara a una sfida importante dopo aver perso contro la capolista Venezia, una squadra considerata tra le più forti del campionato di cadetteria. La partita si è conclusa con una sconfitta prevedibile, vista la differenza di classifica e di potenziale tra le due squadre. Ora, i toscani devono affrontare le prossime gare con attenzione, evitando errori che potrebbero compromettere le ambizioni stagionali.

di Damiano Nifosì EMPOLI Una sconfitta forse preventivata, quella di Venezia, arrivata contro la prima della classe e, con ogni probabilità, la compagine più attrezzata dell’intero campionato di cadetteria. Eppure, anche visti i risultati precedenti e l’accesso alla temuta zona play-out, ma soprattutto in vista di due partite dal coefficiente di difficoltà non indifferente, l’ Empoli non può fare a meno di rammaricarsi per il magro bottino raccolto in questa seconda metà di campionato, che oggi vede gli azzurri al sedicesimo posto, navigando in acque pericolose. Lo spettro di un’incredibile retrocessione, che sarebbe la seconda consecutiva,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli Destino rebus: vietato sbagliare

Notizie correlate

Monza, nel mirino c’è Sarzana: vietato sbagliareNon è più l’avversario sempre problematico di qualche anno fa, ma merita comunque il massimo rispetto.

Volley, vietato sbagliare per la Rossopomodoro a CrotonePalermitani in Calabria per tornare alla vittoria in un delicato scontro-salvezza.