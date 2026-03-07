Volley vietato sbagliare per la Rossopomodoro a Crotone

La Rossopomodoro Volo Palermo affronta domani a Crotone la 18ª giornata del campionato di Serie B maschile di volley, girone H. La partita si svolgerà alle 17 e rappresenta uno scontro diretto importante nella corsa alla salvezza. Il team biancoverde cerca punti fondamentali in Calabria per migliorare la propria posizione in classifica.

Palermitani in Calabria per tornare alla vittoria in un delicato scontro-salvezza. Servono i 3 punti per tenere a bada la zona calda, torna lo schiacciatore Fiore La strada della salvezza della Rossopomodoro Volo Palermo passa da Crotone. Domani 8 marzo alle 17, nella 18a giornata, la quinta di ritorno, del campionato di Serie B maschile di volley (girone H), il sestetto biancoverde sarà di scena in Calabria per uno scontro diretto in cui sarà vietato sbagliare. Contro una rivale che attraversa un lungo periodo negativo, la squadra di Nicola Ferro deve conquistare i tre punti per spegnere quasi definitivamente le speranze gli ionici e rafforzare la quintultima posizione, l’ultima utile per evitare la retrocessione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Volley, la Rossopomodoro cade anche a FiumefreddoAncora una sconfitta – la settima nelle ultime otto partite – per la Rossopomodoro Volo Palermo, battuta a Fiumefreddo dal Papiro nell’ultima...

Volley, la Rossopomodoro Palermo conquista SciaccaIl girone di ritorno del campionato di Serie B maschile di volley (girone H) comincia in maniera scoppiettante per la Rossopomodoro Volo Palermo.

Approfondimenti e contenuti su Volley vietato sbagliare per la....

Discussioni sull' argomento PLAY-OFF TIME AL PALAVERDE! DOMENICA GARA-1 CONTRO BUSTO ARSIZIO PER I QUARTI DI FINALE IN UNA DELLE CLASSICHE DEL VOLLEY ITALIANO (h 17, diretta VBTV); Messina Volley sfida I Giardini del Volley, caccia ai punti play-off; FC Alghero, a Ittiri una sfida da dentro o fuori: vietato sbagliare per la salvezza; Domenica in campo per Gara 1 dei Quarti Play Off.

Consolini, vietato sbagliare. Contro Bergamo è già una finaleSarà un periodo di fine anno decisivo per San Giovanni, la classifica piange e non si può più sbagliare, soprattutto in casa. Soprattutto questa sera (ore 20,30) al PalaCervia con la sfida tra Omag-Mt ... ilrestodelcarlino.it

SONIA CANDI TOP SERVER 11 punti 4 ace Questi i numeri di @soniacandi centrale di @megabox_volley nella gara 2 dei quarti di finale Scudetto contro Milano. Top server di giornata, rivediamo tutti i suoi ace! #Volleyball #Pallavolo #Play - facebook.com facebook

’ Vero Volley Monza 21:00 VBTV e Rai Sport Pala Barton Enerrgy #BlockDevils x.com