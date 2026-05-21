Ora l’Italia pretende le scuse Mattarella | Trattamento infimo
Il presidente della Repubblica ha chiesto pubblicamente le scuse dopo alcune dichiarazioni rilasciate in un contesto internazionale. In una dichiarazione ufficiale, ha definito il trattamento riservato in quella occasione come “infimo”. La richiesta di scuse si aggiunge a un dibattito più ampio sulla gestione di una situazione complessa e delicata, che coinvolge vari attori e opinioni diverse. Nessuna persona è coinvolta direttamente, ma le parole di Mattarella sono state chiare nel condannare quanto accaduto.
Se c’è un uomo non sospettabile di pregiudizi verso Israele, quello è Sergio Mattarella. Ecco perché le sue parole, arrivate a metà pomeriggio, pesano come una sentenza: "Un trattamento incivile, inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele". Una condanna severissima, che blinda al massimo livello istituzionale lo strappo consumato poche ore prima dall’esecutivo di fronte al video choc in cui Itamar Ben-Gvir deride gli attivisti ammanettati. Abbandonata la diplomazia felpata dei giorni precedenti, Giorgia Meloni e Antonio Tajani avevano infatti già... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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