Ora l’Italia pretende le scuse Mattarella | Trattamento infimo

Il presidente della Repubblica ha chiesto pubblicamente le scuse dopo alcune dichiarazioni rilasciate in un contesto internazionale. In una dichiarazione ufficiale, ha definito il trattamento riservato in quella occasione come “infimo”. La richiesta di scuse si aggiunge a un dibattito più ampio sulla gestione di una situazione complessa e delicata, che coinvolge vari attori e opinioni diverse. Nessuna persona è coinvolta direttamente, ma le parole di Mattarella sono state chiare nel condannare quanto accaduto.

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