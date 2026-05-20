Attivisti della Flotilla bendati e in ginocchio Ben Gvir li deride ma Netanyahu prende le distanze Meloni | L' Italia pretende le scuse Mattarella | Livello infimo da un ministro
In Israele, è iniziato lo sbarco nel porto di Ashdod di un primo gruppo di attivisti della Flotilla, con un secondo previsto durante la giornata. Durante le operazioni, alcuni attivisti sono stati bendati e messi in ginocchio, mentre un ministro ha fatto commenti che sono stati interpretati come una derisione. Il primo ministro israeliano ha preso le distanze dalle parole del collega, mentre il governo italiano ha chiesto ufficialmente le scuse. Il presidente della Repubblica ha commentato la situazione definendola di livello infimo.
In Israele è iniziato lo sbarco del primo gruppo di attivisti della Flotilla nel porto Ashdod. Un secondo gruppo dovrebbe arrivare nel corso della giornata. Lo rende noto la Farnesina spiegando che i funzionari dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv sono in contatto con le autorità israeliane del porto di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali e favorire la loro partenza per l'Italia. Gli attivisti saranno poi trasferiti alla prigione di Ktziot nel deserto del Negev. Lì domattina inizieranno le visite dei rappresentanti consolari dei vari Paesi di provenienza, che saranno consentite fino alle 15 per via della festività di Shavuot che cade domani sera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio, Ben Gvir li deride
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