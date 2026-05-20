Attivisti della Flotilla bendati e in ginocchio Ben Gvir li deride ma Netanyahu prende le distanze Meloni | L' Italia pretende le scuse Mattarella | Livello infimo da un ministro

In Israele, è iniziato lo sbarco nel porto di Ashdod di un primo gruppo di attivisti della Flotilla, con un secondo previsto durante la giornata. Durante le operazioni, alcuni attivisti sono stati bendati e messi in ginocchio, mentre un ministro ha fatto commenti che sono stati interpretati come una derisione. Il primo ministro israeliano ha preso le distanze dalle parole del collega, mentre il governo italiano ha chiesto ufficialmente le scuse. Il presidente della Repubblica ha commentato la situazione definendola di livello infimo.

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