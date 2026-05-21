Un cane è stato trovato davanti all’ingresso di un asilo all’alba, accucciato con un cartello sotto la zampa e una scritta fatta a mano che recita “Scusate, eravamo ubriachi”. L’animale si trovava in quella posizione al mattino seguente, senza altri segni di ferite o danni visibili. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno segnalato l’accaduto alle autorità. Non sono stati ancora identificati i responsabili o chiariti i motivi di questa situazione.

di Tiziana Petrelli È tornato a casa all’alba, accucciato davanti alla porta dell’asilo, con un cartello appoggiato sotto alla zampa e una frase scritta a mano: "Scusate, eravamo ubriachi". Così, a due giorni dal furto del grande lupo rosso diventato negli anni la mascotte del nido " Dire Fare Giocare " di Bellocchi, la storia si chiude con un finale inatteso e tenero, capace di trasformare una bravata in una piccola lezione educativa. A ritrovare il lupo è stata un’educatrice della struttura, arrivata al lavoro alle 6.10 del mattino. Pochi minuti dopo, nel gruppo delle educatrici di quell’asilo privato, è partito il messaggio che ha acceso l’entusiasmo ancora prima dell’alba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ops, eravamo ubriachi". E riportano il ’lupo’ all’asilo

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