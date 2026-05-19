Ogni mattina, prima di entrare al nido, c’era un piccolo rito. I bambini arrivavano davanti all’asilo "Dire Fare Giocare" di Bellocchi, in via Prima Strada, e salutavano il lupo rosso. Un grande lupo in materiale plastico, alto circa un metro e ottanta, sistemato da vent’anni davanti all’ingresso. Una presenza familiare, quasi un custode silenzioso delle giornate dei più piccoli. Fino a ieri mattina, quando quel lupo non c’era più. È sparito nella notte tra sabato e domenica e da allora non se ne hanno più notizie. A raccontarlo è Francesca Fiorelli, responsabile del nido, che ha lanciato un appello anche sui social. "Stamattina soprattutto i bambini più piccoli sono arrivati chiedendo: dov’è il lupo? Dov’è il lupo? Per loro è una figura che accompagna le giornate: lo salutano quando arrivano e lo risalutano quando vanno via". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto all’asilo, sparisce il lupo: "È la mascotte dei bambini"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Intonaco crollato nell’asilo, i bambini vengono trasferiti in attesa dei lavoriLo scorso 26 marzo la caduta di un pezzo di intonaco dal soffitto ha portato alla chiusura dell’asilo comunale Girasole, in via degli Orfani, vicino...

Leggi anche: Furto con spaccata in tabaccheria: sparisce un bottino da oltre 5000 euro