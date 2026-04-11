Eravamo ubriachi avrei dovuto capirlo Quando lei è caduta in acqua in vento era fortissimo | 55enne scompare durante una gita in gommone indagato il marito

Il 4 aprile, durante una breve gita in dinghy nelle Bahamas, Lynette Hooker, 55 anni, è scomparsa nel mare mentre si trovava con il marito. La donna era a bordo di una piccola imbarcazione quando, secondo le dichiarazioni del marito, entrambi erano ubriachi e il vento era molto forte. Successivamente, il marito è stato indagato per la scomparsa della donna.

È la sera del 4 aprile quando Lynette Hooker, 55 anni, scompare in mare alle Bahamas durante un breve tragitto in dinghy, una piccola imbarcazione, insieme al marito. Un trasferimento di pochi minuti, dalla costa alla barca a vela ancorata al largo. Il caso, ora, è al centro di un’indagine delle autorità locali. Il marito, Brian Hooker, 59 anni, è stato arrestato l’8 aprile e interrogato come sospettato, anche se al momento non è stato formalmente incriminato. Secondo la ricostruzione fornita dall’uomo, la coppia stava rientrando alla propria imbarcazione nelle acque delle Abaco Islands quando, tra vento forte, onde e buio, la donna sarebbe caduta in mare, intorno alle 19.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La regina Elisabetta, che non era col marito Filippo quando lui morì: «Il principe se ne andò senza salutarla, e lei ne fu profondamente addolorata»La nuova biografia rivela anche che Filippo se ne andò com'era nel suo stile: senza clamori, né annunci né addii.

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