Opere olimpiche il lascito Progetti verso il traguardo Il sindaco ora dà i tempi

Il sindaco di Sondrio ha annunciato che entro la fine dell’anno sarà completato il parcheggio interrato a Livigno, mentre l’impianto di collegamento tra i due versanti sciabili dovrebbe essere pronto entro il 2027. Questi interventi fanno parte delle opere legate alle Olimpiadi e rappresentano alcuni dei progetti principali in corso. Le date di consegna sono state comunicate ufficialmente, segnando un passaggio importante nella realizzazione delle strutture previste.

SONDRIO Livigno avrà il maxi parcheggio interrato entro la fine dell’anno e l’impianto di collegamento dei due versanti sciabili entro il 2027. Date precise, quelle che ci ha confermato il sindaco di Livigno Remo Galli, per il completamento di due delle numerose opere "olimpiche" costruite nel Piccolo Tibet. Una località che ha saputo sfruttare al meglio l’evento a cinque cerchi, perché senza le Olimpiadi di Milano Cortina, molto probabilmente, queste e altre infrastrutture, necessarie per rimanere al passo coi tempi e migliorare sempre più i servizi di una località già al top, non avrebbero visto la luce. Fra le opere in questione,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Les trésors du patrimoine équestre

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Opere olimpiche, il lascito. Progetti verso il traguardo. Il sindaco ora dà i tempiLivigno, i due versanti sciabili della Valle verranno collegati l’anno venturo. Il parcheggio interrato del Mottolino da 441 posti auto pronto per l’inverno. . ilgiorno.it