Il centrodestra di Imola ha annunciato il suo candidato sindaco, Nicolas Vacchi, avvocato, consigliere comunale e vicepresidente dell'aula di via Mazzini 4. Vacchi è anche un volto storico di Fratelli d’Italia nella città. La sua candidatura è stata ufficializzata nelle ultime settimane, portando alla luce un nome noto nel panorama politico locale.

Il consigliere di Fratelli d’Italia sfida il sindaco uscente Panieri: nel mirino cantieri in ritardo, manutenzioni e politiche abitative Il centrodestra imolese ha il suo candidato sindaco: è Nicolas Vacchi, avvocato, consigliere comunale e vicepresidente dell'aula di via Mazzini 4, volto di Fratelli d'Italia a Imola fin dalle origini del partito. L'investitura ufficiale è arrivata lo scorso lunedì all'Hotel Il Maglio, alla presenza degli esponenti locali di FdI, Lega, Forza Italia e Rete Civica. Vacchi sfiderà alle urne il sindaco uscente Marco Panieri. Dopo anni di opposizione all'amministrazione di centrosinistra, ora la scelta di scendere in campo in prima persona. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

C'è l'accordo, Simone Venturini è il candidato sindaco del centrodestra a VeneziaLa decisione è stata ufficializzata dal tavolo della coalizione che esprime la maggioranza nell'amministrazione cittadina Nato a Marghera, 38 anni,...

Mario Almici, il candidato sindaco del centrodestra a Legnano: “Concreto e con i piedi per terra”Legnano (Milano) – Concreto, rigoroso e con una naturale propensione alla cura del bilancio: è così che Mario Almici, nella sua prima uscita pubblica...

Contenuti utili per approfondire Intervista Vacchi è il candidato...

Discussioni sull' argomento Intervista | Vacchi è il candidato sindaco del centrodestra a Imola: Amministrazione trasparente e opere nei tempi; Alberto Vacchi (Ima): da soli non si va avanti, faremo altre acquisizioni, per poi cercare un alleato alla pari.

Intervista | Vacchi è il candidato sindaco del centrodestra a Imola: Amministrazione trasparente e opere nei tempiIl centrodestra imolese ha il suo candidato sindaco: è Nicolas Vacchi, avvocato, consigliere comunale e vicepresidente dell'aula di via Mazzini 4, volto di Fratelli d'Italia a Imola fin dalle origini ... bolognatoday.it

Vacchi lancia la sfida a Pd e alleati : Gara difficile? Vittoria più bella. La città merita una guida miglioreIl vice presidente del Consiglio Comunale, volto di FdI in città, si candida ufficialmente per il centrodestra Noi siamo pronti. Il nostro programma punterà su sanità, sicurezza, decoro urbano e cent ... ilrestodelcarlino.it

La mia intervista poco fa a “Di Martedì” facebook

La mia intervista poco fa a “Di Martedì” x.com