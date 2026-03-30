Nel match tra Medolla e Castelnuovo, la squadra locale si avvicina alla conquista di un obiettivo importante, grazie a un risultato che la porta a cinque punti dalla vittoria finale. La partita si è conclusa con un punteggio di 4-2, con i gol di Neri e altre marcature che hanno contribuito al successo di Medolla, che ora può guardare con fiducia al traguardo.

medolla s.f. 4 castelnuovo 2 MEDOLLA S.F.: Neri (82’ Maccarinelli), Malavasi (89’ Bagni), Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Saracino, Bugneac (16’ Tecku), Covili (80’ Franco), Guidone, Serroukh (63’ Abusoglu), Adusa. A disp. Benati, Bagni, Zanoli, Atti. All. Semeraro CASTELNUOVO: Menozzi, Mazzoli (62’ Borelli), Copertino (71’ Monti), Bellei Ponzi (80’ Carbone), Baroni, Manini, Del Carlo, Lodi, Fugallo (80’ Cantaroni), Bellentani, Veneri (67’ Paltrinieri). A disp. Ripesi, Cavani, Reggiani, Peppoloni. All. Casagrandi Arbitro: Crociani di Cesena Reti: 8’ Fugallo, 11’ e 40’ Adusa, 36’ Tecku, 75’ Guidone, 90’ Lodi Note: espulso al 46’ mister Casagrandi, ammoniti Mazzoli, Copertino, Monti e Hoxha. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Medolla verso il traguardo. Ora mancano cinque punti

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