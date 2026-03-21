Montemurlo | muore 42enne investito da due auto all’alba

All'alba di oggi a Montemurlo un uomo di 42 anni è stato investito da due auto in via. L'incidente ha causato il suo decesso sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le indagini.

MONTEMURLO (PRATO) – Incidente mortale all’alba di oggi, 21 marzo 2026, a Montemurlo. A perdere la vita in via Berlinguer, un uomo di 42 anni, residente a Quarrata, dopo essere stato investito da due auto mentre camminava lungo la strada. L’incidente è accaduto alle 5. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, l’uomo sarebbe stato travolto dalla prima auto e poi, una volta caduto a terra, è stato investito anche dalla seconda, riportando ferite letali. I due conducenti delle auto sono rimasti sul posto. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. In particolare il motivo per cui l’uomo si trovasse a quell’ora a piedi sul ciglio di una strada ad alto scorrimento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Montemurlo: muore 42enne investito da due auto all’alba Articoli correlati Investito da un'auto, muore un diciottenne a RomaIntervento di diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale in via Filippo Fiorentini per un incidente stradale mortale avvenuto, in... Muore nell’incidente all’alba: auto contro un pullman. Ferite gravi altre due personeGiove (Terni), 31 gennaio 2026 – Lutto a Giove, in provincia di Terni, per la morte di un 39enne, Marco Settimi.