Incidente in un cantiere sull' autostrada A7 | operaio investito

Un operaio è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere sull'autostrada A7, tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le verifiche del caso. Al momento, non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sulle condizioni dell'operaio. La zona è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Incidente sul lavoro in un cantiere autostradale sulla A7, nel tratto tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Intorno alle 8 del mattino di mercoledì 6 maggio 2026, un operaio di circa 30 anni, dipendente di una ditta che opera in appalto per Aspi, è rimasto ferito, sembrerebbe sia stato investito.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Tragico schianto: lecchese muore a 26 anni in galleria sull'autostrada A7Un ragazzo di 26 anni, originario di Lecco, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio sull'autostrada A7 Genova-Milano. Incidente sul lavoro sull'Alemagna, operaio scivola nel cantiere stradale e precipita nell'argine: trasportato in ospedale con l'elicotteroSAN VITO DI CADORE (BELLUNO) – Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 6 marzo, sulla strada statale Alemagna, nel comune di San Vito... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Infortunio nell'ex area Expo, operaio ferito al collo da un flessibile: è grave; Incidente sul lavoro: operaio cade in un cantiere sul tetto di un palazzo, trasportato in ospedale; Incidente nel cantiere di Mind, colpito al collo da un flessibile: grave operaio 50enne; Incidente sul lavoro: 60enne ferito in un cantiere edile nel salernitano. Incidente in un cantiere sulla A7, operaio investito da un mezzo di lavoroIncidente in un cantiere sulla A7, operaio investito da un mezzo di lavoro ... msn.com VALSUSA, INCIDENTE IN AUTOSTRADA: AUTO ABBATTE I CARTELLI DEL CANTIERE SULL’A32CHIUSA SAN MICHELE - Incidente sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, nel pomeriggio di martedì 28 aprile 2026 in direzione Torino, tra Borgone Susa e Avigliana, all'altezza di Chiusa San Michele. U ... valsusaoggi.it Grave incidente nella notte a Copertino, all’incrocio tra via Vittorio Emanuele III e via Francesco Petrarca. L’impatto è avvenuto intorno alle due tra uno scooter Honda SH 125 guidato da un 22enne di Copertino e una Fiat Grande Punto, alla cui guida c’era un - facebook.com facebook Incidente a Monteverde: investita da un automobilista, morta una donna ift.tt/d5y7Op3 x.com