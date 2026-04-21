Tragedia sull' A1 autotrasportatore investito e ucciso durante protesta 23enne nei guai per omicidio stradale

Una sera sull’Autostrada A1 si è conclusa con un incidente mortale, quando un autotrasportatore è stato investito e ha perso la vita durante una protesta. L’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Caserta Sud e Caserta Nord. Un giovane di 23 anni è stato fermato e accusato di omicidio stradale. La manifestazione, iniziata come una protesta, si è trasformata in un episodio tragico.

Una notte che doveva essere di protesta si è trasformata in tragedia sull’Autostrada A1, nel tratto compreso tra gli svincoli di Caserta Sud e Caserta Nord. Un autotrasportatore di 55 anni, Luigi Nappo, originario di Marano di Napoli, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre.🔗 Leggi su Casertanews.it Morti 3 operai su A1 #incidentemortale #incidente #incidentestradale #news #perte #TRNB #frosinone Notizie correlate Tragedia sull’A1 durante protesta tir: camionista travolto e ucciso da un’auto(Adnkronos) – Grave incidente stradale durante la protesta dei tir: morto un camionista di 55 anni. Camionista investito e ucciso sull’A1 nel Casertano. La tragedia alla protesta dei tir contro il caro carburanteCaserta, 20 aprile 2026 – Un camionista è stato investito e ucciso da un'auto sull'A1 durante la protesta dei Tir contro il caro-carburante. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tragedia sull'A1, autotrasportatore investito e ucciso durante protesta. 23enne nei guai per omicidio stradale; Tragedia sull’A1, patteggiati 5 anni per il camionista: tre vittime nello schianto con un’ambulanza; Tragedia sull’A1, camionista investito e ucciso durante la protesta dei Tir - POP; Camionista travolto sull’A1 durante la protesta: notte di sangue. Tragedia sull’A1 durante lo sciopero: camionista travolto e uccisoLa protesta contro il caro carburante si ferma dopo la morte del 55enne Luigi Nappo: aperta un’inchiesta per omicidio stradale ... ilgazzettinovesuviano.com Sciopero autotrasporto finisce in tragedia: protesta sospesaStop alla protesta degli autotrasportatori dopo la morte del camionista Luigi Nappo, travolto da un'auto sull'A1 durante un presidio. sicurauto.it TIR PRECIPITA: MORTO IL CONDUCENTE +++ Tragedia sulla superstrada del Liri, la vittima aveva 67 anni. Cause in corso di accertamento https://www.ilcentro.it/l-aquila/tir-sfonda-le-barriere-e-precipita-dal-ponte-della-superstrada-conducente-ricoverato-in- - facebook.com facebook