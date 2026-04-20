Camionista investito e ucciso sull’A1 nel Casertano La tragedia alla protesta dei tir contro il caro carburante

Un incidente mortale si è verificato oggi sull'autostrada A1 nel Casertano, coinvolgendo un camion e un'auto durante una manifestazione di protesta dei camionisti contro l'aumento dei prezzi del carburante. Un camionista è stato investito e ha perso la vita nell'impatto. La strada è stata chiusa temporaneamente mentre le autorità intervenivano sul posto. Le forze dell'ordine stanno procedendo con le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

Caserta, 20 aprile 2026 – Un camionista è stato investito e ucciso da un'auto sull'A1 durante la protesta dei Tir contro il caro-carburante. L’uomo – un padroncino 55enne residente nel Napoletano – era a piedi sulla carreggiata, impegnato nel sit-in organizzato da Unatras e Trasportounito. L’incidente è accaduto questa notte nel tratto casertano dell’autostrada, all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada. Il blocco dell'autotrasporto annunciato da Unatras – iniziato alla mezzanotte di domenica 19 aprile e previsto fino al 25 aprile – è stato sospeso dopo l'investimento. La dinamica. La colonna di mezzi pesanti era ferma sul...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Camionista investito e ucciso sull’A1 nel Casertano. La tragedia alla protesta dei tir contro il caro carburante Notizie correlate Camionista investito e ucciso nel Casertano durante la protesta dei TirTempo di lettura: < 1 minutoUn camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sull’A1, nel tratto casertano all’altezza... Caserta, tragedia sull’A1: muore camionista durante una protesta contro il caro carburanteTragico incidente sull'A1 in provincia di Caserta: un camionista di 55 anni perde la vita travolto da un'auto durante una manifestazione di protesta... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Camionista trovato morto accanto al suo mezzo: la tragedia sull’A21 nella notte; Muore durante lo sciopero in autostrada: autotrasportatore travolto da un auto; Muore durante lo sciopero in autostrada: 55enne napoletano travolto da un'auto; Il camion che uccise Valentina Squillace passò col rosso. Autista verso il patteggiamento. Protesta dei tir, camionista 55enne investito e ucciso sull’A1 mentre manifesta: incidente a San Nicola la StradaIncidente sull'autostrada A1 a San Nicola la Strada, camionista 55enne investito mentre partecipa al corteo dei tir contro il caro carburante ... fanpage.it Camionista investito e ucciso nel Casertano durante la protesta dei Tir(ANSA) – CASERTA, 20 APR – Un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sull’A1, nel tratto casertano all’altezza dell’area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia ... espansionetv.it Camionista investito e ucciso nel Casertano durante la protesta dei tir: travolto da una vettura - la Repubblica x.com Tragedia durante la protesta dei Tir sull'A1: un camionista 55enne è morto, investito da un'auto mentre era a piedi nel tratto casertano all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada (CE) dove si stava svolgendo la dimostrazione indetta per il caro ca - facebook.com facebook