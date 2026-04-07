In Controluce l’Opera senz’Opera | la lirica come non l’avete mai vista
Dal 19 aprile al 25 maggio 2026, al Teatro Duse di Bologna, si svolgeranno tre spettacoli dedicati alla lirica con interpretazioni di opere di Puccini, Verdi e Mozart. Gli eventi presenteranno performance live di artisti e orchestre, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. La programmazione si inserisce in un ciclo di eventi che vuole offrire una lettura diversa e originale del repertorio operistico classico.
Dal 19 aprile al 25 maggio 2026 al Teatro Duse di Bologna in programma tre appuntamenti con Puccini, Verdi e Mozart. Puccini e il Femminile domenica 19 aprile alle ore 19 (con Fabio Sartorelli e Giovanni Carlo Federico Villa). Verdi e la scoperta di Shakespeare domenica 10 maggio alle ore 19 (con Fabio Sartorelli e Alessandro Vanoli). Mozart, amore e amori lunedì 25 maggio alle ore 20 (con Fabio Sartorelli e Giovanni Carlo Federico Villa). In Controluce L’Opera senz’Opera è la nuova rassegna prodotta da Innovio e dedicata alla lirica, in programma al Teatro Duse di Bologna: tre appuntamenti, tra aprile e maggio, dedicati a Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Wolfgang Amadeus Mozart. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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'In Controluce': al Duse di Bologna l'opera lirica tra Puccini, Verdi e MozartIl Teatro Duse di Bologna si prepara ad accogliere In Controluce. L'Opera senz'Opera, una nuova rassegna dedicata ai maestri della lirica: Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Wolfgang Amadeus Mozart. it.blastingnews.com
Controluce al Musiné ... (Il monte Musiné circondato dall'oro dell'alba, da Condove, Valsusa, provincia di Torino) Nikon D750 Nikkor 70-300 @ 400 mm f/6.3 1/250 sec. 100 ISO su cavalletto. TIPS: utilizzo il software peakfinder per programmare allineame - facebook.com facebook