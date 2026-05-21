OpenAI si sta preparando per quotarsi in borsa

Secondo fonti statunitensi, OpenAI sta organizzando la sua quotazione in borsa, con le prime voci che risalgono a settembre. Si tratta di una delle offerte pubbliche iniziali più attese nel settore tecnologico. La società, nota per lo sviluppo di intelligenza artificiale avanzata, sta valutando le modalità e i tempi per portare le proprie azioni sul mercato azionario. Al momento, non sono stati diffusi dettagli ufficiali sul processo o sulla data precisa dell'operazione.

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Già a settembre secondo i media statunitensi, in quella che sarebbe una delle Offerte pubbliche iniziali più grandi di sempre OpenAI, una delle principali società al mondo nel settore dell’intelligenza artificiale, conosciuta soprattutto per ChatGPT, si sta preparando per quotarsi in borsa secondo i principali media statunitensi, che citano fonti proprie vicine all’azienda. Secondo il Wall Street Journal e il New York Times sta collaborando con le banche d’affari Morgan Stanley e Goldman Sachs per preparare le pratiche da depositare nelle prossime settimane o addirittura nei prossimi giorni. Secondo il Financial Times, l’obiettivo di OpenAI è di quotarsi in borsa potenzialmente già a settembre. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - OpenAI si sta preparando per quotarsi in borsa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Founder Fridays: How AI Wraps Legacy Finance & Private Markets Eat The IPO Sullo stesso argomento Leggi anche: Prima o poi un calciatore deciderà di quotarsi in Borsa, non manca molto Sicurezza, ecco come si sta preparando Lignano per l'estateNiente musica a tutto volume fino all’alba e stop al consumo di alcolici in spiaggia. OpenAI, rumors: si prepara a presentare documenti per IPO entro pochi giorni o settimane(Teleborsa) - OpenAI si sta preparando a presentare la domanda di quotazione a Wall Street nei prossimi giorni o settimane, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti anonime a c ... finanza.repubblica.it OpenAI dice che non ci sono stati dati utente compromessi dopo un problema di sicurezza con la libreria open-source reddit IPO riservata di OpenAI, deposito già venerdì? Il mercato acceleraIPO riservata di OpenAI: deposito confidenziale imminente. Debutto possibile a settembre ma restano rischi legali e dubbi sui ricavi. cryptonomist.ch