Sicurezza ecco come si sta preparando Lignano per l' estate

Lignano si sta preparando all’arrivo dell’estate adottando nuove misure di sicurezza. Durante una riunione al palazzo del Governo di Udine, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di limitare la musica fino a tarda notte e di vietare il consumo di alcolici in spiaggia. La riunione è stata presieduta dal prefetto e ha visto la partecipazione delle forze dell’ordine e delle autorità locali.

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Niente musica a tutto volume fino all’alba e stop al consumo di alcolici in spiaggia. È una linea di massima fermezza quella tracciata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi stamattina al palazzo del Governo di Udine, sotto la guida del prefetto Lione.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Una Nato europea: ecco come l'Alleanza si sta preparando a un possibile ritiro degli Usa Leggi anche: Stefano De Martino parla di Sanremo 2027: come si sta preparando Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ecco come la città si prepara ad accogliere la principessa del Galles. Misure di sicurezza rafforzate; iOS 26.5 e crittografia RCS, come cambiano i messaggi iPhone e Android; San Nicola 2026: Bari si prepara alla Sagra. Ecco il piano straordinario di viabilità e sosta; Giro d’Italia, vertice in Prefettura. La Capitaneria di porto di Termoli ha emanato la nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026, valida lungo il litorale dei Comuni di Campomarino, Termoli, Petacciato, Montenero di Bisaccia e nell’arcipelago delle Isole Tremiti. Il provvedimento disciplina la s - facebook.com facebook Garantire sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia è l’obiettivo prioritario del Governo Meloni. Accelerare sul nucleare significa costruire una Nazione più forte e libera dalle dipendenze esterne. x.com