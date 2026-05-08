Sicurezza ecco come si sta preparando Lignano per l' estate

Da udinetoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lignano si sta preparando all’arrivo dell’estate adottando nuove misure di sicurezza. Durante una riunione al palazzo del Governo di Udine, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di limitare la musica fino a tarda notte e di vietare il consumo di alcolici in spiaggia. La riunione è stata presieduta dal prefetto e ha visto la partecipazione delle forze dell’ordine e delle autorità locali.

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Niente musica a tutto volume fino all’alba e stop al consumo di alcolici in spiaggia. È una linea di massima fermezza quella tracciata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi stamattina al palazzo del Governo di Udine, sotto la guida del prefetto Lione.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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