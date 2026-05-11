Si pensa che presto un calciatore possa decidere di quotarsi in Borsa, e questa possibilità sembra essere più vicina. Nel frattempo, Bank of America, seconda banca negli Stati Uniti, ha iniziato a studiare come analizzare e prevedere le tendenze del settore calcistico. È una mossa che riflette l’interesse delle grandi istituzioni finanziarie verso il mondo dello sport professionistico e dei suoi sviluppi economici.

Il calcio ha una traiettoria. E Bank of America, la seconda istituzione bancaria degli Stati Uniti, ha deciso di provare a misurarla, a prevederla. Ha pubblicato “The Beautiful Game: BofA’s World Cup 2026 Guide”, un report della sua divisione di ricerca globale che usa il Mondiale come lente per leggere i grandi movimenti dell’economia dello sport. Dentro ci sono tutte le parole-chiave del fenomeno e del suo indotto: Pil, turismo, consumi, mercato televisivo, trasferimenti. Il calcio come classe di asset, non come gioco. Il primo acquisto da un miliardo di dollari. La previsione più clamorosa del report ripreso da Calcio e Finanza riguarda i trasferimenti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Prima o poi un calciatore deciderà di quotarsi in Borsa, non manca molto

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