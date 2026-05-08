Stellantis cresce la collaborazione con Leapmotor | nuovo Suv Opel

Stellantis ha annunciato una collaborazione con Leapmotor per lo sviluppo di un nuovo SUV della linea Opel, denominato Suv-C. Il progetto si inserisce nell’ampliamento dell’offerta del marchio e prevede l’aggiunta di questo modello alla gamma esistente. Contestualmente, sono stati rinnovati i centri di produzione coinvolti nella realizzazione del veicolo, senza ulteriori dettagli sui tempi di lancio o le caratteristiche tecniche.

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Ampliare la gamma della linea Suv di Opel per consolidare ulteriormente un rapporto che va avanti dal 2023. È questa l’intenzione che ha portato il gruppo Stellantis e la joint venture Leapmotor International (partecipata da Stellantis al 51%) a lanciare un nuovo C-Suv della linea Opel, che entrerà sul mercato dal 2028. Con quest'ultimo atto si aggiunge un altro importante tassello alla collaborazione tra Stellantis e Leapmotor dall'ottobre 2023, quando la multinazionale guidata da John Elkann ha acquisito una quota di circa il 21% della casa cimese, diventandone la maggior azionista. Nello stesso anno la partnership è diventata ancora più concreta con il lancio della joint venture Leapmotor International, che si propone come obiettivo quello di espandere il raggio d’azione del brand cinese oltre ai confini dell’Asia.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stellantis, cresce la collaborazione con Leapmotor: nuovo Suv Opel Notizie correlate Stellantis “rafforza la partnership” con la cinese Leapmotor: accordo per produrre un nuovo suv elettrico nei siti di Madrid e SaragozzaStellantis, in attesa di ufficializzare la cessione di alcuni stabilimenti europeialla cinese Dongfeng, ha annunciato venerdì il “rafforzamento della... Stellantis, asse elettrico con LeapmotorPer Leapmotor, partner cinese di Stellantis, si intravede un futuro come punto di riferimento per i veicoli elettrificati del gruppo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stellantis e Leapmotor annunciano l’intenzione di rafforzare ulteriormente la loro partnership strategica; Stellantis valuta rafforzamento collaborazione con Leapmotor; La prima auto cinese di Stellantis può nascere con Leapmotor: ipotesi SUV per Opel o Alfa Romeo; Stellantis amplia l’alleanza con Leapmotor: nuova Opel elettrica prodotta in Spagna | Quattroruote.it. Nasce il nuovo progetto Suv-C che si aggiungerà alla linea Opel. Rinnovati i centri di produzione a Saragozza e MadridNasce il nuovo progetto Suv-C che si aggiungerà alla linea Opel. Rinnovati i centri di produzione a Saragozza e Madrid ... gazzetta.it Opel, nuovo C-SUV made in Europe entro due anniSi tratta del primo modello della partnership ampliata prevista tra Opel e Leapmotor, le vendite dovrebbero iniziare dal 2028 ... formulapassion.it Nuovo C-SUV Opel elettrico: nasce l’alleanza con Leapmotor facebook