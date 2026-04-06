Un nuovo modello di SUV elettrico con trazione integrale è stato recentemente testato su strada. Si tratta di un veicolo di dimensioni maggiori e con maggiore potenza rispetto ad altre auto della stessa categoria. La vettura utilizza due motori per gestire la trazione e affronta con sicurezza percorsi impegnativi. La prova ha messo in evidenza le caratteristiche tecniche del sistema di trazione e l’efficienza sui diversi terreni.

Con Grandland Electric AWD, Opel presenta il suo SUV più grande e potente, che non disdegna di affrontare qualche sfida in più rispetto alle classiche auto a ruota alta grazie a una gestione certosina della trazione sfruttando i due motori. I numeri di Opel Grandland Electric AWD. Quando si parla di auto elettriche, il numero più importante è quello della batteria: sotto la scocca di Grandland Electric AWD troviamo una batteria da 73 kWh netti che promette fino a 501 km di autonomia nel ciclo WLTP e che si ricarica dal 20 all’80% nei consueti 30 minuti, valore che posiziona il SUV di Opel nella generazione “standard” delle auto elettriche a 400 V. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Opel Grandland Electric AWD: prova su strada del SUV elettrico a trazione integrale

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