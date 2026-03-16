Durante l’udienza al tribunale di Busto Arsizio, il figlio di Adilma Pereira, nota come la “mantide di Parabiago”, ha spiegato di aver evaso dai domiciliari perché i suoi fratelli lo insultavano sotto casa. La testimonianza si inserisce nel processo per l’omicidio di Fabio Ravasio, con la presenza di diverse persone coinvolte nelle indagini e nei dibattimenti giudiziari.

Nuovi colpi di scena nel processo per l’omicidio di Fabio Ravasio. Lunedì 16 marzo, durante l’udienza al tribunale di Busto Arsizio, ha preso la parola Igor Benedito, figlio di Adilma Pereira, nota come la “mantide di Parabiago” e accusata di aver pianificato il piano delittuoso. Benedito, coimputato con la madre e altri complici, ha raccontato che domenica sera ha lasciato la sua abitazione di via Alfieri a Parabiago, dove si trova agli arresti domiciliari da mesi. Secondo quanto riferito in aula, il giovane sarebbe uscito dopo che il fratello e la sorella più piccoli lo avrebbero insultato, fermandosi sotto casa sua. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sugli sviluppi di questa vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Ravasio, il figlio della mantide di Parabiago in aula: “Ho evaso dai domiciliari perché i miei fratelli mi insultavano sotto casa”

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